Сахалин отрезало от мира из-за снежного циклона

Сахалин отрезало от мира из-за снежного циклона
В Южно-Сахалинске отменили и задержали почти все рейсы из-за снежного циклона. Фото: pixabay

Мощный циклон парализовал воздушное, автомобильное, железнодорожное и паромное сообщение на Сахалине.

В аэропорту Южно-Сахалинска, судя по онлайн-табло, задержаны три рейса до Новосибирска, Москвы и Хабаровска. Еще два рейса до Шахтерска и Южно-Курильска отменены.

По данным регионального управления МЧС, до улучшение погоды на Сахалине отменили междугородное автобусное сообщение. Также отменены пригородные поезда от Южно-Сахалинска до Томари и Поронайска.

Кроме того, закрывается паромная переправа Ванино — Холмск, которая соединяет Сахалин с материком, и ограничивается движение паромов в Татарском проливе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за морозов до -30 градусов в Ленобласти объявили штормовое предупреждение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
сахалин снежный циклон южно-сахалинск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В деревне Замостье пожарным потребовался час на тушение бани
В Тосненском районе ночью вспыхнул дом на 120 «квадратах»
Врач рассказал о сроке службы позвоночника человека
В ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19
Сахалин отрезало от мира из-за снежного циклона
Россиянам назвали сумму вклада, позволяющую жить на проценты
МВД обозначило обязательные требования к авто при техосмотре
Верховный суд предлагает ввести в России понятие «уголовный проступок»