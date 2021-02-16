Сахалин отрезало от мира из-за снежного циклона

В Южно-Сахалинске отменили и задержали почти все рейсы из-за снежного циклона. Фото: pixabay

В Южно-Сахалинске отменили и задержали почти все рейсы из-за снежного циклона. Фото: pixabay

Мощный циклон парализовал воздушное, автомобильное, железнодорожное и паромное сообщение на Сахалине.

В аэропорту Южно-Сахалинска, судя по онлайн-табло, задержаны три рейса до Новосибирска, Москвы и Хабаровска. Еще два рейса до Шахтерска и Южно-Курильска отменены.

По данным регионального управления МЧС, до улучшение погоды на Сахалине отменили междугородное автобусное сообщение. Также отменены пригородные поезда от Южно-Сахалинска до Томари и Поронайска.

Кроме того, закрывается паромная переправа Ванино — Холмск, которая соединяет Сахалин с материком, и ограничивается движение паромов в Татарском проливе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за морозов до -30 градусов в Ленобласти объявили штормовое предупреждение.