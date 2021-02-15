Из-за морозов до -30 градусов в Ленобласти объявили штормовое предупреждение

В Ленинградской области спасатели объявили штормовое предупреждение, связанное с сильными морозами.

По информации областного главного управления МЧС, сегодня, 15 февраля, жителей восточных районов Ленобласти ждет аномальное похолодание — температура воздуха опустится до минус 25 градусов, но местами ожидается до минус 30 градусов. Днем будет теплее — столбики термометров покажут 18 градусов ниже нуля. Атмосферное давление особо не изменится.

В связи с морозами жителей региона предупредили о возможных автомобильных авариях на дорогах. Также возрастает вероятность аварий на железной дороге и авиапроисшествий. Не исключаются чрезвычайные ситуации на энергообъектах и замыкания на ЛЭП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург пришел теплый атмосферный фронт: сегодня будет до -10 и снег.