В Пулково на два часа задержали рейс до Краснодара

В петербургском аэропорту сегодня утром задерживается один рейс на вылет. Пассажирам, собиравшимся улететь в Краснодар, придется ждать лишние два часа.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщается на сайте аэропорта Пулково, речь идет о рейсе FV 6315 сообщением Петербург — Краснодар. Изначально вылет самолета был запланирован на 8 часов 10 минут, однако за несколько часов до вылета его задержали по неизвестным причинам. Дополнительное время ожидания рейса составит два часа — пассажиры улетят на юг России в 10 часов 10 минут.

Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль петербурженки полгода удерживали на парковке в Пулково за потерянный талончик.