В Петербурге завели дело за стрельбу с пневмата по витрине магазина

Фигурантами уголовного дела стали два хулигана. Они устроили стрельбу по витрине продуктового магазина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился в доме №42 на проспекте Энергетиков. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в витрину.
В итоге, стражи порядка по горячим следам задержали 21-летнего петербуржца и его 20-летнюю знакомую.
«Установлено, что молодые люди из хулиганских побуждений выстрелили из пневматического пистолета в витринные стекла продуктового магазина. Полицейскими оружие изъято», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, что нарушители уже не раз были судимы. Юноша привлекался к ответственности за кражи, а девушка – за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
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