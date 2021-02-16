В Петербурге завели дело за стрельбу с пневмата по витрине магазина

Фигурантами уголовного дела стали два хулигана. Они устроили стрельбу по витрине продуктового магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился в доме №42 на проспекте Энергетиков. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в витрину.

В итоге, стражи порядка по горячим следам задержали 21-летнего петербуржца и его 20-летнюю знакомую.

«Установлено, что молодые люди из хулиганских побуждений выстрелили из пневматического пистолета в витринные стекла продуктового магазина. Полицейскими оружие изъято», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что нарушители уже не раз были судимы. Юноша привлекался к ответственности за кражи, а девушка – за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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