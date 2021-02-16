Новые коэффициенты на выкуп и помощь только льготникам: в Петербурге меняются правила расселения коммуналок

К законопроекту губернатора Петербурга Александра Беглова по расселению коммунальных квартир депутаты подготовили восемь поправок. Ожидается, что их рассмотрят на заседании Законодательного собрания в среду, 17 февраля. Сам проект закона предусматривает сокращение перечня граждан, которые могут претендовать на помощь от города, но делает выкуп комнат в коммуналках доступнее.

Так, губернатор Петербурга предлагает исключить из перечня граждан, которые могут иметь право на содействие от города в улучшении жилищных условий, тех, кто участвует в программе «Расселение коммунальных квартир». Льготников при этом по-прежнему будут ставить на учет для оказания помощи.

Проект также внесет изменения в перечень граждан, которые имеют право встать на учет как нуждающиеся в жилых помещениях. В результате те, кто живет в Петербурге не меньше десяти лет и снимает комнату по договору соцнайма или владеет квадратными метрами в коммуналке, смогут встать на такой учет только в том случае, если будут признаны малоимущими.

При этом ожидается, что выкупить последние комнаты в коммунальной квартире станет проще – к их рыночной стоимости будет применяться понижающий коэффициент 0,3.

«Это позволит увеличить количество выкупаемых гражданами комнат, а в результате и количество расселенных коммунальных квартир», — говорится в пояснительной записке.

Изменения также коснутся целевой программы «Расселение коммунальных квартир в Петербурге». Так, первоочередное право на выплаты сохранят только семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Тем, кто участвует в других программах, например, «Молодежи – доступное жилье», «Жилье работникам бюджетной сферы» и других, выплат придется ждать дольше. Кроме того, выплаты граждане будут получать только при обязательном условии расселения всей квартиры.

Депутаты подготовили к законопроекту восемь поправок. В частности, они касаются порядка выкупа комнат в коммунальных квартирах.

Отметим, что в прошлом году на программу по расселению коммунальных квартир в Петербурге было выделено более трех миллиардов рублей, однако финансирование из-за коронавируса сократили почти до 972 млн рублей.