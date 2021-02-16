Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до середины марта

Россияне не смогут отправиться в Великобританию еще целый месяц. Приостановка авиасообщения продлена до 16 марта.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, приостановление полетов продолжит действовать еще как минимум месяц. Связано это с появлением в Великобритании нового штамма инфекции.

Напомним, что авиасообщение со страной было прервано 22 декабря 2020 года. Планировалось, что запрет продержится до 12 января, однако ситуация с пандемией не улучшилась и властям пришлось продлевать защитную меру.

На данный момент в Великобритании бушует мутация коронавируса. В России такой проблемы пока не замечено. Единственный случай носителя британского штамма в стране был выявлен еще до нового года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Россия возобновляет полеты в Азербайджан и Армению 15 февраля.