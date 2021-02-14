Россия возобновляет полеты в Азербайджан и Армению 15 февраля

Россия возобновляет полеты в Азербайджан и Армению 15 февраля
Еще две страны можно посетить на фоне пандемии. Фото: pixabay.com

Россия продолжает восстанавливать авиасообщения после пандемии коронавируса. Еще две страны попали в список доступных для жителей страны.

Как сообщает РИА Новости, с 15 февраля авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Ереван и Баку. Отправиться в данные страны можно будет из Москвы.

Таким образом, рейс Москва – Ереван будет выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Что касается полетов до Баку, то самолеты будут направляться в столицу Азербайджана по средам и воскресеньям. Также предусмотрены обратные авиасообщения.

Решение о полетах было принято совместно с представителями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиарейсы азербайджан армения аэрофолот


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В СПЧ объяснили провал незаконной акции с фонариками
Жителей Центральной России ожидает аномально холодная погода
Олег Тиньков: «мотивации заниматься бизнесом уже нет»
Пас Миранчука помог победить «Аталанте» на последних минутах
Россия возобновляет полеты в Азербайджан и Армению 15 февраля
В Японии открыли способ борьбы с потерей волос
Беглов выделил четыре ключевых события прошедшей рабочей недели
Лавров встретится с главой финского МИД в Петербурге 15 февраля