Россия возобновляет полеты в Азербайджан и Армению 15 февраля

Еще две страны можно посетить на фоне пандемии. Фото: pixabay.com

Еще две страны можно посетить на фоне пандемии. Фото: pixabay.com

Россия продолжает восстанавливать авиасообщения после пандемии коронавируса. Еще две страны попали в список доступных для жителей страны.

Как сообщает РИА Новости, с 15 февраля авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Ереван и Баку. Отправиться в данные страны можно будет из Москвы.

Таким образом, рейс Москва – Ереван будет выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Что касается полетов до Баку, то самолеты будут направляться в столицу Азербайджана по средам и воскресеньям. Также предусмотрены обратные авиасообщения.

Решение о полетах было принято совместно с представителями оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток.