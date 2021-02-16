Припаркованный «Мерседес» попал под снежный обстрел с крыш на канале Грибоедова 

Припаркованный &#171;Мерседес&#187; попал под снежный обстрел с крыш на канале Грибоедова 
Машины завалило снегом. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге иномарка попала под обстрел коммунальщиков. Они забросали снегом припаркованный под домом автомобиль снегом.

Очередной инцидент случился днем во вторник, 16 февраля, во дворе дома №53 на набережной канала Грибоедова. Уборщики приступили к скидыванию снега с крыш и закидали «Мерседес». На данный момент неизвестно, как ущерб получила иномарка.

Отметим, что на здании не было предупреждения о сходе снега, поэтому водитель мог припарковаться. В итоге, ему придется разбираться с коммунальными службами.

На фотографиях местных жителей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» мы можем увидеть, что вся крыша автомобиля оказалась в прессованном снеге, который мог навредить состоянию иномарки.

Рядом также стояли и другие автомобили, которые попали под снежный удар от специалистов ручного труда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге из-за пожара в гостинице «Выборгская» эвакуировали людей.

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