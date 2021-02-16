Петербургские спасатели совершили 76 выездов на лед с начала года

Петербургские спасатели совершили 76 выездов на лед с начала года
Спасатели просят не выходить на лед. Фото: pixabay

В Северной столице продолжают ловить нарушителей запрета выхода на лед акваторий. С начала года спасателями было совершено почти 80 выездов.

По словам начальника аварийно-спасательной службы ВОСВОД города и области Александра Зуева, по статистике чрезвычайных ситуаций на льду стало гораздо меньше. Он отметил, что все больше горожан осознает опасность, которую представляет лед.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», с начала года спасатели совершили 76 выездов. Из них пятерым людям оказали помощь, четырех человек спасли, двое погибли, один замерз на льду.

Напомним, в городе запрещено выходить на лед до 15 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе Ленобласти спасатели вытаскивали из воды водителя снегохода, провалившегося под лед в Ладожском озере. Мужчина не выжил.

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