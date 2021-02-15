Мужчина погиб, провалившись на снегоходе под лед Ладожского озера

Накануне в Приозерском районе Ленобласти спасатели вытаскивали из воды водителя снегохода, провалившегося под лед в Ладожском озере. Мужчина не выжил.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля, в 3,5 км от поселка Черемухино. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Неизданное Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По льду озера ехала колонна из трех снегоходов. Внезапно один из мужчин на мототехнике провалился под лед озера. Водителя снегохода пытались достать из воды попутчики, однако все попытки оказались безуспешными. В итоге человек провел час в ледяной воде, после чего скончался.

Тело достали сотрудники дежурной смены ПСО Приозерска. Они добрались до места происшествия на воздушной подушке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед в Ленобласти.