В среду Пулково работает без отмен и задержек

В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмены рейсов.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. По данным онлайн-табло аэровокзала на 4:30, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково накануне на два часа задержали рейс до Краснодара. Речь идет о рейсе FV 6315.