В российские аэропорты предложили массово внедрить биометрию

Министерство транспорта выступило с предложением для российских аэропортов. В воздушных гаванях страны могут усилить контроль пассажиров биометрией.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает РБК со ссылкой на опубликованную программу цифровой трансформации Минтранса, к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны использовать биометрию для идентификации пассажиров, а также искусственный интеллект при обработке данных. По словам авторов проекта, такие меры нужны «для упрощения транспортных процедур».

Для подключения таких нововведений оператор воздушной гавани будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Планируется выделить на данный проект 585,2 млн рублей, а также еще 3,8 млрд рублей для «сценария развития». В целом, необходимо 8,7 млрд рублей и еще 12,7 млрд дополнительных средств из бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на финансирование медучреждений правительство выделит более 25,4 млрд рублей.