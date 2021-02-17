На финансирование медучреждений правительство выделит более 25,4 млрд рублей

На финансирование медучреждений правительство выделит более 25,4 млрд рублей
Больницы получат дополнительные средства. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Правительство России выделит дополнительные средства на финансирование медицинских учреждений страны. Общая сумма составит более 25,4 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба кабмина, средства получат больницы и клиники регионов, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Для данной меры поддержки правительство планирует выделить деньги из резервного фонда. Отмечается, что клиники требуют больших расходов из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре заявили об эффективности «Эпиваккороны» пртив всех штаммов коронавируса. Таким образом, препарат эффективен в борьбе против южноафриканского, британского и бразильского штамма коронавируса.

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