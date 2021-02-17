По Приморскому шоссе ограничат движение до лета из-за ремонта дороги

По Приморскому шоссе ограничат движение до лета из-за ремонта дороги
Об ограничениях сообщает ГАТИ. Фото: Рixabay

Жителей Северной столицы информируют о планируемых ограничениях на дорогах, которые вступят в силу с 18 и 20 февраля.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, в городе ограничат движение по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до Приморского проспект. На данном участке будут проводить работы по реконструкции дороги. Неудобства для водителей продлятся с 18 февраля по 30 мая.

Кроме этого, с 20 по 24 февраля будет ограничено движение по проспекту Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой. Специалисты выполнят работы по прокладке водопровода.

Также из-за прокладки канализационных сетей для водителей будет закрыто движение по улице Потапова от шоссе Революции до Ириновского проспекта. Ограничения продлятся с 20 февраля по 7 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Приморском шоссе начались работы по установке временной эстакады для «Лахта-центра».

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