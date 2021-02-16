На Приморском шоссе начались работы по установке временной эстакады для «Лахта-центра»

В Петербурге для подключения делового квартала «Лахта-центр» к улично-дорожной сети начались работы по устройству временной эстакады. Она необходима для грузоподъемной техники.

Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«В настоящий момент готовы четыре ростверка опор и одна стойка опоры. Впоследствии именно на этом месте будет находиться двухголосный Северный съезд», – говорится в сообщении.

Таким образом, предусмотрено строительство эстакады двухполосного Южного съезда с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.

Проект позволит подключить «Лахта-центр» к улично-дорожной сети для снижения транспортной нагрузки в Приморском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге одобрили эскиз памятника Петру I у «Лахта Центра».