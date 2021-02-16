На Приморском шоссе начались работы по установке временной эстакады для «Лахта-центра»

На Приморском шоссе начались работы по установке временной эстакады для «Лахта-центра»
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

В Петербурге для подключения делового квартала «Лахта-центр» к улично-дорожной сети начались работы по устройству временной эстакады. Она необходима для грузоподъемной техники.

Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«В настоящий момент готовы четыре ростверка опор и одна стойка опоры. Впоследствии именно на этом месте будет находиться двухголосный Северный съезд», – говорится в сообщении.

Таким образом, предусмотрено строительство эстакады двухполосного Южного съезда с движением в одном направлении от перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.

Проект позволит подключить «Лахта-центр» к улично-дорожной сети для снижения транспортной нагрузки в Приморском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге одобрили эскиз памятника Петру I у «Лахта Центра».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
временная эстакада лахта центр новости СПб приморский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые обнаружили во льдах Антарктиды странных живых существ, похожих на губки
На Приморском шоссе начались работы по установке временной эстакады для ...
Минкульт с пятой попытки нашел нового подрядчика для Интендантских складов, ...
Ресторатор Александр Затуливетров назвал лучший и худший сценарий для ...
Почти на 23% увеличилась смертность в Петербурге за 2020 год
В работе МО «Автово» нашли нарушения на 23 млн рублей
Песков: Россия готова к новым жестким санкциям
Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до середины марта