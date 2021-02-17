Расселять коммуналки в Петербурге будут по новым правилам

В Петербурге депутаты в третьем чтении поддержали изменения в отдельные законы в сфере жилищной политике, которые коснутся расселения коммунальных квартир. Новые правила сделают доступнее выкуп последних комнат, но перечни граждан, которые могут рассчитывать на помощь при расселении, сократят.

Такое решение петербургские депутаты приняли в ходе заседания Законодательного собрания Петербурга в среду, 17 февраля.

Инициатором изменений стал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он предложил сократить перечень граждан, которые имеют право на содействие города в улучшении жилищных условий. Теперь из него исключат участников целевой программы «Расселение коммунальных квартир». При этом льготники, которые состоят в этой программе, по-прежнему смогут претендовать на помощь.

Изменится и перечень граждан, имеющих право вставать на учет как нуждающиеся в жилых помещениях. В него перестанут включать граждан, которые не будут признаны малоимущими.

Некоторые изменения коснулись и самой программы «Расселение коммунальных квартир в Петербурге». Теперь первоочередное право на выплаты сохранится только у многодетных семей. Участники других программ также смогут претендовать на выплаты по программе «Расселение коммунальных квартир», но ждать придется дольше, чем тем, кто имеет первоочередное право.

Отметим, что сейчас социальные выплаты для приобретения жилья участники программы могут получить, даже если коммуналка не была расселены полностью. Теперь получать помощь будут только при условии обязательного расселения всей квартиры.

При этом выкуп последних комнат в коммуналке станет доступнее. К их рыночной стоимости будет применяться понижающий коэффициент 0,3. Ожидается, что это изменение позволит быстрее превращать коммунальные квартиры в отдельные.

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