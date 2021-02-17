Более 24 тысяч км убрали от снега специалисты ЗСД

В Петербурге за ночь выпало более 6 см снега. Спецтехника ЗСД вывезла более 2 тыс. кубометров снега с трассы.

Как сообщает пресс-служба магистрали Северной столицы, в уборке приняли участие усиленные смены трассы. На чистку снега вышли 40 снегопогрузчиков и 50 специалистов ручного труда. Общий пробег снегоуборочных автомобилей составил 24 тыс. км.

«Уборка снега проводится в том числе и колонной техники, идущей «внахлест» по всей ширине проезжей части. Это необходимо для равномерной очистки всей поверхности дороги и недопущения образования снежных валов между полосами», – говорится в сообщении пресс-службы.

Водителей призывают быть бдительными и не встраиваться в колонну уборщиков для безопасности на высокоскоростной трассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки выпало более 10 сантиметров осадков.