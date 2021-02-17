Супруг Елизаветы II угодил в больницу

Самочувствие принца Филиппа внезапно ухудшилось.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп угодил в больницу после жалоб на самочувствие. Его госпитализировали во вторник вечером, о чем сообщили в Букингемском дворце.

Ожидается, что 99-летний принц пробудет в медицинском учреждении несколько дней. Там проведут обследование, а у Филиппа будет возможность отдохнуть.

«Госпитализация является мерой предосторожности, рекомендованной лечащим врачом после того, как герцог плохо себя почувствовал»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что принц Филипп не первый раз попадает в больницу, хотя в целом его здоровье считается крепким. Недавно он и Елизавета II сделали вакцину от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разработчики «Спутника V» ждут одобрения вакцины в ЕС. Эксперты должны убедиться в безопасности и эффективности препарата.