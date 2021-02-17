Разработчики «Спутника V» ждут одобрения вакцины в ЕС

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. Фото: правительство Ленобласти

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. Фото: правительство Ленобласти

Эксперты должны убедиться в безопасности и эффективности препарата.

Создатели «Спутник V» рассказали, как проходит процесс одобрения вакцины в Евросоюзе. Решение должно вынести Европейское агентство по лекарственным средствам. Новость об этом появилась в Twitter-аккаунте российского препарата.

Отмечается, что на данный момент назначен докладчик, который будет проводить экспертизу. Он должен выяснить, насколько безопасен и эффективен препарат. Разработчики «Спутника V» добавляют, что готовы к плодотворному сотрудничеству с европейскими странами, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Также в сообщении сказано, что Россия надеется, что политический аспект при экспертизе не сыграет никакой роли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург завезли еще 48 400 доз вакцины от коронавируса.