В Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса

В Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса
Вакцина нужна, чтобы вернуться к спокойной жизни. Фото: Pixabay

В стране также будут пользоваться вакцинами Sinopharm и Pfizer.

Стало известно о поступлении в Черногорию первой партии российской вакцины от коронавируса. «Спутник V» в страну привезла премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Процесс передачи препарата показали на национальном телевидении Черногории RTCG.

В скором времени в страну также поступит партия напрямую из России. Также в Черногории ждут поставок вакцин Sinopharm и Pfizer. Напоминаем, что в стране нашли семь человек, которые заразились британским штаммом коронавируса. В связи с этим были ужесточены ограничения, введенные из-за пандемии. Так, в Черногории закрыли кафе и рестораны, там действует комендантский час и все еще ограничено междугородное сообщение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии подготовят в апреле сертификаты о вакцинации от Covid-19. Отметим, что на данный момент в Финляндии нестабильная обстановка с коронавирусом. Есть ряд регионов с массовой заболеваемостью горожан.

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