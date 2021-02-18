Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов

Утром 18 февраля петербургские водители стоят в пробках. В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли четырех баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», утром 18 февраля движение транспортных средств затруднено на Приморском проспекте, набережной Обводного канала, Народной улице, Дальневосточном проспекте, Свердловской набережной, Большом проспекте П.С., Выборгском шоссе и Кантемировской улице.

Очевидцы сообщают о не менее десяти авариях. Большинство ДТП произошли в южных частях города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.