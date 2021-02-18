Пожилой петербуржец стал жертвой банковских мошенников, он перевел им 3 млн рублей

Мошенник заверил, что неизвестные пытаются украсть деньги пенсионера с банковской карты. Фото: pixabay

Мошенник заверил, что неизвестные пытаются украсть деньги пенсионера с банковской карты. Фото: pixabay

В Кировском районе полиция расследует уголовное дело о мошенничестве, при котором пострадал 75-летний пенсионер.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратился пенсионер с улицы Маршала Казакова. Он заявил, что ему на мобильный телефон позвонил «сотрудник службы безопасности Сбербанка». Мошенник заверил, что неизвестные пытаются украсть деньги пенсионера с банковской карты.

Для предотвращения кражи неизвестный убедил мужчину перевести все сбережения на другой счет. Пенсионер поверил и через банкомат перевел 3 млн рублей на счет, указанный мошенниками.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фанатов «Зенита» открыли уголовное дело за файер-шоу на станции «Гражданский проспект».