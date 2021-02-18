Более 6,7 млн рублей похитили телефонные мошенники у россиян за полгода

Более 6,7 млн рублей похитили телефонные мошенники у россиян за полгода
Мошенники представляются сотрудниками банков. Фото: pixabay.com

Злоумышленники только с сентября смогли похитить у жителей России 6,7 млн рублей. Мошенники использовали для этого схему подмены телефонных номеров.

Как сообщает пресс-служба МВД России, всего с сентября выявлено более 20 случаев подобной схемы. Именно столько понадобилось злоумышленникам, чтобы похитить крупную сумму. На данный момент в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

«Гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит», – говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что пожилой петербуржец стал жертвой банковских мошенников, он перевел им 3 млн рублей.

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