Коронавирус унес жизни еще 42 человек в Петербурге

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 42 смертельных исходы от коронавируса. Об этом сообщает оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в России в четверг, 18 января.

С начала пандемии в Петербурге умерли от коронавируса 10 639 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлен 1094 случая заражения коронавирусом.

В России за сутки зафиксировано 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 480 летальных исхода. При этом 18 730 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.