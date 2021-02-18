Петербург и Москву свяжут дополнительные поезда на 23 февраля и 8 марта

Между двумя столицами появятся дополнительные маршруты. Их решили приурочить к ближайшим праздникам, – 23 февраля и 8 марта.

Согласно данным с сайта Октябрьских железных дорог, поезд № 25 отправится из Петербурга в 21:55 и прибудет в Москву в 6:04 21 февраля. В тот же вечер ему навстречу выедет поезд под 26-м номером в 21:50, который остановится в Петербурге в 6:06.

Поезд № 29 «Санкт-Петербург — Москва» 19, 21 и 24 февраля, а также 8 марта будет выезжать в 22:11 и прибывать в пункт назначения в 6:11. Поезд № 56 «Москва — Санкт-Петербург» 19 и 20 февраля и 5 марта отправится в 22:07 и в 21:24 (прибытие в 6:47).

Поезд № 232 с отправлением из Москвы 20 февраля выедет в 23:10 и приедет в Москву в 5:45.

233-й поезд отойдёт от платформы в Северной столице в 1:05 24 февраля, а в 9:30 в тот же день припаркуется в Москве, а 234-й в тот же день отправится навстречу в 22:15 (в 5:39 — прибытие в Петербург).

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