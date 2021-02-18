Строительством Широтной магистрали в Петербурге займется российско-турецкая компания

Участок Широтной магистрали пройдет от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта. Фото: pixabay

Участок Широтной магистрали пройдет от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта. Фото: pixabay

За первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения будет отвечать российско-турецкая компания. В учредители организации входят структуры ВТБ и турецкого холдинга «ЛИМАК».

В Петербурге заключен контракт на строительство Витебской развязки, которая станет первым этапом будущей широтной магистрали, передает «Фонтанка». Учредителями компании являются ООО «Проектное управление строительными контрактами» (ПУСК), которое обладает 49% в уставном капитале, а также ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», доля которого составляет 40%. Еще 11% владеет ООО «АКТИВ».

Отметим, что «ПУСК» является дочерней компанией ВТБ «Инфраструктурный холдинг». Турецкий «ЛИМАК» ранее участвовал в строительстве Восточного выезда из Уфы и аэропорта в Ростове-на-Дону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали.