В Кудрово к 2022 появится общественное пространство, что обрадовало не всех жителей

К следующему году в Кудрово появится общественное пространство. Город победил в конкурсе благоустройства. Об этом рассказал депутат Заневки Даниил Федичев.

Речь идет о конкурсе по программе «Комфортная городская среда». Жителям Всеволожского района предлагали выбрать для благоустройства участок в Кудрово или два в Янино.

Как сообщил Peterburg2, специалисты разработают дизайн-проект для территории между железной дорогой и улицей Центральной в южном Кудрово (ломаная трапеция в створе Австрийской улицы).

Местные жители отреагировали на новость о благоустройстве с сомнением. Многие отметили в соцсетях, что лучше бы в городе занялись ремонтом дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово определили территорию под развязку с Мурманским шоссе. Согласованный с государственной экспертизой проект непосредственно развязки должны предоставить дорожникам в первом полугодии 2021 года.