Реставраторы из Петербурга рассказали о найденных петроглифах в Псковско-Печерском монастыре

Специалисты из Северной столицы смогли обнаружить древние петроглифы на территории Псковско-Печерского монастыря. Они рассказали о значимости редкой находки.

Руководитель проекта реставрации и приспособления ОКН федерального значения на территории монастыря Алексей Михайлов и главный архитектор Михаил Фриновский поделились о своей находке в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам экспертов, такая находка является редкостью. Петроглифы не часто обнаруживаются реставраторами в подобных местах, – для региона это исключение.

Отмечается, что на петроглифах изображены целые сюжеты. На них можно увидеть изображения святых, а также корабли и двуглавого орла. Сами рисунки создавали военные, поэтому они плохого качества, отметили специалисты.

В планах реставраторов восстановить утраченные элементы, которые датируются 17-18 веками.

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