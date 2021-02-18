Стало известно, что не дает замерзнуть Неве этой зимой

В городе действует запрет выхода на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В городе действует запрет выхода на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Погода в Санкт-Петербурге продолжает бить морозные рекорды, однако Нева толстым льдом так и не покрылась. Причину этого раскрыли специалисты ГУ Росприроднадзора по СЗФО.

По словам экспертов, на отсутствие толстого льда на реке влияет целый ряд факторов, например, быстротечность воды и работа ледоколов по предотвращению зимних наводнений. Также отмечается наличие большого количества выпуска сточных вод, где температура воды намного выше, чем в природном водотоке.

Напомним, что, согласно постановлению, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, выход на лед запрещен по 15 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодняшним утром, 18 февраля, столбики термометров опустились почти до минус 25 градусов.