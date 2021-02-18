В январе водители-нарушители спровоцировали почти 300 аварий в Петербурге

В Петербурге в январе произошло 339 дорожных аварий, 288 из них случились из-за водителей-нарушителей.

Так, 85% ДТП в минувшем месяце можно было бы избежать, если бы водители соблюдали правила дорожного движения. В результате аварий погибло 23 человека, еще 390 — пострадали.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что, несмотря на положительную динамику, количество происшествий и нарушений ПДД на дорогах города по-прежнему остается высоким.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД в ночь на 21 февраля будет искать нетрезвых водителей в Петербурге.