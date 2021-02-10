ГИБДД в феврале будет искать нетрезвых водителей в Петербурге

ГИБДД в феврале будет искать нетрезвых водителей в Петербурге
ГИБДД проведет рейды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В этом месяце Госавтоинспекция запланировала проведение четырех рейдов в Петербурге и Ленобласти по выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, петербургские правоохранители выйдут на рейды в ночь на 13 февраля и на 21 февраля. В те же дни пьяных водителей будут искать и в Ленобласти.

В ведомстве напомнили, что за нетрезвую езду водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав сроком от полутора до двух лет. Если автомобилист повторно сел пьяным за руль, то наступает уголовная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяного водителя в Петербурге оставили без водительских прав и 30 тысяч рублей.

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