В Красносельском районе свыше 8 тысяч квартир остались без газа

На улице Пограничника Гарькавого в Петербурге произошло отключение автоматики.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. 77 многоквартирных домов, а это 8 221 квартира, остались без газа. Социальные объекты в зону отключения не попали.

Как сообщили на странице администрации Красносельского района «ВКонтакте», причина в отключении автоматики на газораспределительной подстанции в районе 14:30.

На месте работают 29 бригад «ПетербургГаза» и спасатели. Местных жителей просят пустить специалистов для осмотра газового оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об отключении газа в поселке Петро-Славянка. Вечером, 11 февраля, был поврежден газопровод в ходе несогласованных земляных работ.