Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 19 февраля

Ночью в Северной столице температура воздуха упадет ниже 20 градусов мороза. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.

В пятницу, 19 февраля, во второй половине ночи и утром столбики термометров опустятся до -20 градусов и ниже. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночь пройдет без существенных осадков, в дневное время возможен небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели напоминают, чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно — так легче сохранить тепло.

Ранее gazeta.spb.ru показывала фотографии зимнего утра в Санкт-Петербурге. Температура воздуха в ночь с 17 на 18 февраля в городе опустилась до максимальной отметки за эту зиму: −24,3 градуса.