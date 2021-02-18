Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 19 февраля

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 19 февраля
В Петербурге аномальные морозы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ночью в Северной столице температура воздуха упадет ниже 20 градусов мороза. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу.

В пятницу, 19 февраля, во второй половине ночи и утром столбики термометров опустятся до -20 градусов и ниже. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночь пройдет без существенных осадков, в дневное время возможен небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели напоминают, чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно — так легче сохранить тепло.

Ранее gazeta.spb.ru показывала фотографии зимнего утра в Санкт-Петербурге. Температура воздуха в ночь с 17 на 18 февраля в городе опустилась до максимальной отметки за эту зиму: −24,3 градуса.

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