Самая холодная ночь в Петербурге обернулась ярким утром: фоторепортаж Gazeta.SPb

Самая холодная ночь в Петербурге обернулась ярким утром: фоторепортаж Gazeta.SPb
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге в очередной раз зафиксирован температурный рекорд. Петербуржцы пережили аномально морозную ночь, а затем их ждало самое холодное утро за последние пять лет.

Температура воздуха в ночь с 17 на 18 февраля в городе опустилась до максимальной отметки за эту зиму: −24,3 градуса. В начале дня столбики термометров опустилась до минус 24,5 градуса.

Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы пережили самое холодное утро за последние пять лет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
В Петербурге аномальные морозы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В последний раз температура воздуха в центре города опускался ниже -25 градусов ровно 10 лет назад. В середине февраля 2 011 года температура воздуха варьировалась от 20 до 27 градусов ниже нуля.

Сегодня ожидается облачная погода без существенных осадков. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Минувшая ночь оказалась самой морозной за всю календарную зиму. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По данным эксперта, нынешняя погода в Петербурге на 12-13 градусов ниже климатической нормы. Причиной морозов стал скандинавский антициклон.

Днем 18 февраля ожидается от −13 до −15 градусов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Причиной морозов стал скандинавский антициклон. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не дает замерзнуть Неве этой зимой.

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