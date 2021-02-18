Самая холодная ночь в Петербурге обернулась ярким утром: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Санкт-Петербурге в очередной раз зафиксирован температурный рекорд. Петербуржцы пережили аномально морозную ночь, а затем их ждало самое холодное утро за последние пять лет.

Температура воздуха в ночь с 17 на 18 февраля в городе опустилась до максимальной отметки за эту зиму: −24,3 градуса. В начале дня столбики термометров опустилась до минус 24,5 градуса.

В последний раз температура воздуха в центре города опускался ниже -25 градусов ровно 10 лет назад. В середине февраля 2 011 года температура воздуха варьировалась от 20 до 27 градусов ниже нуля.

По данным эксперта, нынешняя погода в Петербурге на 12-13 градусов ниже климатической нормы. Причиной морозов стал скандинавский антициклон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не дает замерзнуть Неве этой зимой.