Петербуржцев будут прививать от коронавируса в торговых центрах

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. Фото: правительство Ленобласти

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. Фото: правительство Ленобласти

Дополнительные пункты вакцинации появятся в некоторых районах города.

В Смольном рассказали 18 февраля, что планируется открытие пунктов вакцинации от коронавируса в нескольких торговых центрах. Новостью поделился вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала 78.

Он отметил, что сделать прививку от инфекции можно будет в «Жемчужной плазе», «Ситимоле», «Охта Молле», «Стокманне» и «Европолисе». Прививочные пункты там откроют 24 февраля. Помещения оборудуют, в них можно будет пройти обследование и поставить укол.

Напоминаем, что в городе открыты более сотни пунктов, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса. Власти рассчитывают, что благодаря этому удастся приостановить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса. Некоторые горожанам стоит для начала проконсультироваться с врачом и только потом ставить укол.