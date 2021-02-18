Петербуржцам рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Некоторые горожанам стоит для начала проконсультироваться с врачом и только потом ставить укол.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец пояснил, кому нужно делать прививку от коронавируса, а кому – не стоит. Своими советами он поделился в эфире программы «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург».

Эксперт отметил, что чем старше человек, тем важнее пройти вакцинацию. В том случае, если присутствуют хронические заболевания, то сначала стоит проконсультироваться с врачом, который подскажет: безопасно ли делать прививку.

Лисовец добавил, что противопоказаний не так уж много, но среди них – тяжелая аллергия и перенесенное недавно инфекционное заболевание.

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