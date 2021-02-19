Небольшой снег и – 11 градусов ожидаются в Петербурге

В пятницу, 19 февраля, в Петербурге выпадет небольшой снег.

Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

На синоптическую ситуацию в городе повлияет тёплый атмосферный фронт. Медленно приближаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег.

Столбики термометров покажут -9…-11 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -8…-13 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.