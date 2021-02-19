В Петербурге подготовились к третьей волне коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что власти города готовы в третьей волне коронавируса.

«Но в целом давайте понимать, что эпидситуация развивается по определенным законам, она волнообразна», — сказал он в эфире телеканала 78.

Он отметил, что в Петербурге в среднем госпитализируют по 600-500 человек в сутки. Около 300 человек с чистым коронавирусом, а 350 с внебольничными пневмониями, причем у последних затем оказывается коронавирус.

По его словам, хоть ситуация и выглядит оптимистичной, но все по-прежнему остается хрупкой.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 357475 случаев заражения COVID-19. Скончались 10639 человек. Выздоровело 278250 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23902 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вероятность встретить коронавирус в России все еще высока. Она отметила, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, поэтому нужно быть начеку.