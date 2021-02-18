Попова заявила о большом риске заражения коронавирусом

Она просит россияне соблюдать меры предосторожности и не забывать о пандемии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вероятность встретить коронавирус в России все еще высока. Об этом она рассказала сегодня, 18 февраля, в эфире «Россия 1».

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, поэтому нужно быть начеку. Попова просит россиян соблюдать меры предосторожности: носить маски, перчатки и помнить о социальной дистанции.

«Общими усилиями нам удается сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации снижаются»,

— отметила глава ведомства.

Попова добавила, что все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Таким образом, важно беречь себя, чтобы не быть среди тех, кто заболеет на излете эпидситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали, кого будут госпитализировать из зараженных коронавирусом.