В Минздраве рассказали, кого будут госпитализировать из зараженных коронавирусом

Ведомство выпустило новые правила по госпитализации.

В Министерстве здравоохранения Санкт-Петербурга рассказали о новых правилах по госпитализации зараженных коронавирусом. Эксперты считают, что в больницы должны попадать граждане, находящиеся в группе риска.

Напоминаем, что в группу входят пожилые пациенты, зараженные инфекцией, а также люди с хроническими болезнями, такими как сахарный диабет, ожирение, болезни системы кровообращения. Врачи отмечают, что такие граждане чаще всего переносят болезнь в тяжелой форме, а также среди них фиксируется высокий процент летального исхода.

В ведомстве отметили, что в Северной столице достаточно коек для того, чтобы госпитализировать людей, входящих в группу риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России готовятся к регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат может получить одобрение в ближайшие несколько дней.