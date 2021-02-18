В России готовятся к регистрации третьей вакцины от коронавируса

В России готовятся к регистрации третьей вакцины от коронавируса
От вакцинации нужно воздержаться при наличии признаков ОРЗ. Фото: pixabay

Препарат может получить одобрение в ближайшие несколько дней.

В России готовятся зарегистрировать третью вакцину от коронавируса. Препарат, созданный в Центре имени Чумакова, может получить одобрение уже 20 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вице-премьер Татьяна Голикова, говорят о вакцине, также утверждала, что ее должны зарегистрировать в феврале 2021 года, примерно в середине месяца. Напоминаем, что в России сейчас проходит массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V». Препарат ожидает регистрации в странах ЕС, пока что его проверяют на безопасность и эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Норвегии нашли новый штамм коронавируса. Штамм может оказаться более заразным обычного. Пока что им болеют 10 человек.

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