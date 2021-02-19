Жители Петербурга и Ленобласти взяли курс на пригород: в COVID-19 малоэтажное жилье набрало популярность

Жители Петербурга и Ленинградской области все чаще начали отдавать предпочтение квартирам в малоэтажных домах. Как оказалось, далеко не последнюю роль в популяризации такого жилья сыграл и COVID-19 – людям захотелось свежего воздуха и близости природы. Эксперты видят в этом новый тренд и советуют чиновникам уделять больше внимания таким объектам.

Эксперты отмечают: число предложений квартир в домах не выше пяти этажей значительно выросло в прошлом году. Сам спрос на такое жилье при этом вырос на 68% по сравнению с прошлым году.

«Лидирующим объектом стал ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах». За 2020 год в объекте было совершено 2,7 тысячи сделок – это в 2,4 раза больше, чем в 2019 году. Таким образом, доля жилого комплекса составила 34% от всех сделок, заключенных в малоэтажных проектах за данный период», — рассказала руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

По данным компании «Петербургская недвижимость», сейчас в Северной столице открыты продажи в 24-х малоэтажных комплексах, а в пригороде – в 19-ти. Речь идет о домах, высота которых не превышает четырех этажей.

Не самую последнюю роль в появлении нового тренда сыграла и коронавирусная инфекция, а также период самоизоляции. Люди почувствовали преимущества загородной жизни.

«Многие пересмотрели свои приоритеты и предпочитают теперь жизнь на свежем воздухе городской суете, однако, не все имеют возможность позволить себе загородное жилье, поэтому, да, можно сказать, что малоэтажные жилые комплексы имеют все шансы стать новым трендом», — полагает вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов.

Еще одна причин популярности – в цене. Дело в том, что средняя цена квадратного метра в малоэтажных проектах в Петербурге – 120,5 тыс. рублей, что на 19 % ниже, чем многоэтажках. В пригороде эта разница составляет 15%.

Пока в объеме спроса в Петербурге и отдельно Ленобласти доля малоэтажных жилых комплексов составляет по 8%. Малоэтажное строительство пока не так востребовано, как многоэтажные проекты. Среди покупателей бытует мнение о том, что такие ЖК находятся на большом удалении от центра города. Впрочем, эксперты с этим не согласны. По их словам, некоторые ЖК по развитию транспортной инфраструктуры могут составить конкуренцию высотным комплексам.

Среди таких – комплекс Setl Group «Зеленый квартал» на Пулковских высотах. От станции метро «Московская» его отделяют 20 минут езды. За это же время от комплекса можно добраться до Пулково и КАД.

Транспортная доступность не единственное преимущество такого ЖК.

«Большим преимуществом таких объектов является свежий воздух, видеонаблюдение, близость магазинов и не слишком большое количество соседей, в отличие от многоэтажных комплексов, которые уже получили название «муравейников». Преимуществом также является лучшая транспортная доступность районов с малоэтажной застройкой по сравнению с такими районами, как, например, Кудрово», — пояснил Валерий Виноградов.

При этом не нужно беспокоиться о социальной инфраструктуре. В таких комплексах, как «Зеленый квартал», проектируют надземные и подземные паркинги, на первых этажах запланированы магазины, пекарни и отделение банка, а в квартале работают две школы и два детских сада.

Малоэтажная застройка также идеально подходит пожилым людям и молодым семьям с детьми – особое внимание при проектировании таких ЖК уделяют рекреационным зонам для прогулок. В ЖК «Зеленый квартал» появятся кленовая, яблоневая, сиреневая и вишневая аллеи. В центре квартала будет площадь с еловым сквером. Вдоль домов разобьют палисадники, а попасть в них можно будет прямо из квартир на первом этаже. Такая организация создаст атмосферу загородного дома.

Еще одно преимущество малоэтажных комплексов – безопасная и комфортная среда для детей. В частности, в «Зеленом квартале» поятся эксклюзивные площадки SetlKids. Их проекты разрабатывались при участии детских психологов. Оборудование этих площадок учитывает потребности детей разного возраста и способствуют гармоничному умственному и физическому развитию.

«Такие проекты представляют новый стиль жизни, близкий к европейскому. Их популярность обусловлена невысокой плотностью населения: в таких условиях легче создать добрососедские отношения. Соразмерная человеку и комфортная среда обитания, больше пространства для развития и отдыха, высокий уровень безопасности, спокойный и размеренный темп жизни. Узкий круг соседей сделает повседневную жизнь комфортнее и даст ощущение приватности, которого порой так не хватает в мегаполисе», — пояснила Ольга Трошева.

Малоэтажные ЖК также отходят от стандартных планировок, пространство в них может напоминать загородные дома с широкими окнами и просторными балконами. На последних этажах в «Зеленом квартале» продуманы квартиры с мансардами и террасами.

Юридическая информация: ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: СПб, Пулковское шоссе, д.103, лит Р, уч. 68. Застройщик ООО «АРТ «СОЗИДАНИЕ». Кад. номера ЗУ: 78:14:0772303:3884, 78:14:0772303:3883, 78:14:0772303:3889, 78:14:0772303:3890, 78:14:0772303:3891. С проектными декларациями ЖК можно ознакомиться на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре с застройщиком. Со стандартами отделки можно ознакомиться на сайте www.setlgroup.ru. Сроки ввода в эксплуатацию — согласно графику строительных работ.