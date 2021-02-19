В торговых центрах Петербурга откроют пункты вакцинации от COVID-19

В торговых центрах Петербурга откроют пункты вакцинации от COVID-19
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С 24 февраля в торговых центрах Петербурга появятся мобильные пункты вакцинации от коронавируса.

По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, рассматривается возможность открытия еще десяти. Об этом сообщили в Смольном.

Сегодня в Петербурге действуют 126 прививочных пунктов. В городских поликлиниках 107, в федеральных учреждениях 2 и ещё 17 в частных организациях. По соглашению с Минздравом России должно быть открыто 146 прививочных пунктов. Также организована работа пяти выездных прививочных бригад. Они проводят вакцинацию людей, которые проживают в социальных стационарах.

Ранее сообщалось о том, что с 24 февраля прививочные пункты появятся в торговых центрах «Ситимолл», «Стокманн», «Охта Молл», «Жемчужная плаза» и «Европолис».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вероятность встретить коронавирус в России все еще высока. Она отметила, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, поэтому нужно быть начеку.

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