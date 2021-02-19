Частная клиника, торговый центр и городская больница: где в Петербурге привиться от COVID-19

Даже после вакцинации пожилым людям стоит соблюдать все меры безопасности. Фото: pixabay

Даже после вакцинации пожилым людям стоит соблюдать все меры безопасности. Фото: pixabay

В Петербурге продолжают разворачивать пункты, в которых можно привиться от новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию начнут проводить в торговых центрах. Gazeta.SPB рассказывает, где делают прививку.

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса появятся в нескольких торговых центра Петербурга с 24 февраля. Пока в ТЦ развернут пять пунктов. Их адреса – в инфографике Gazeta.SPb.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов уточнил: в настоящее время рассматривается возможность открытия еще десяти таких пунктов.

Всего в Петербурге, по соглашению с Минздравом России, должно быть открыто 146 прививочных пунктов. Пока таких в городе – 126. Большая часть из них, 107, работает в городских поликлиниках. С их полным перечнем можно ознакомиться, в том числе на сайте Смольного.

В некоторых районах вакцинация доступна и в частных организациях. Свои услуги предлагают 17 таких клиник. Они работают, в том числе на Софийской улице, улицах Савушкина, Гаккелевской, на проспектах Стачек, Энгельса, Литейном и по другим адресам, представленным на сайте городской администрации.

Кроме того вакцинацию проводят в двух федеральных учреждениях.

Отметим, что в начале недели в Петербург поступила новая партия вакцины «Гам Ковид Вак» — город получил 48 400 комплектов доз. За все время в город отправили 329 942 комплекта доз.

Вакцину успели получить более 178 тысяч петербуржцев, 42 тысячи из них закончили полный цикл.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России в ближайшее время готовятся зарегистрировать еще одну вакцину. Препарат, о котором идет речь, был создан в Центре имени Чумакова. Одобрение он может получить уже 20 февраля.