Решение главной проблемы улицы Рубинштейна нашел омбудсмен из Москвы

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Петербург с рабочим визитом и побывал на главной барной улице города — Рубинштейна.

Бизнес-омбудсмен поделился мнением насчет причины частых конфликтов между жителями улицы и рестораторами. По его словам, бизнес на Рубинштейна выглядит гораздо лучше и презентабельнее, чем жилой фонд. Он сравнил улицу с Патриаршими прудами в Москве, где «все отремонтировано, все красиво».

Титов признался, что посетил улицу Рубинштейна впервые. Его приятно удивило разнообразие заведений, но расстроили состояние жилого фонда.

«Все шикарное, все современное. Надо бороться не с ресторанами современными, а бороться за то, чтобы ремонтировать жилой фонд», — подытожил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что урбанист объяснил, почему видеокамеры на Рубинштейна не решат всех проблем.