Решение главной проблемы улицы Рубинштейна нашел омбудсмен из Москвы

Решение главной проблемы улицы Рубинштейна нашел омбудсмен из Москвы
Борис Титов нашел решение проблемы улицы Рубинштейна. Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Петербург с рабочим визитом и побывал на главной барной улице города — Рубинштейна.

Бизнес-омбудсмен поделился мнением насчет причины частых конфликтов между жителями улицы и рестораторами. По его словам, бизнес на Рубинштейна выглядит гораздо лучше и презентабельнее, чем жилой фонд. Он сравнил улицу с Патриаршими прудами в Москве, где «все отремонтировано, все красиво».

Титов признался, что посетил улицу Рубинштейна впервые. Его приятно удивило разнообразие заведений, но расстроили состояние жилого фонда.

«Все шикарное, все современное. Надо бороться не с ресторанами современными, а бороться за то, чтобы ремонтировать жилой фонд», — подытожил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что урбанист объяснил, почему видеокамеры на Рубинштейна не решат всех проблем.

борис титов новости СПб улица рубинштейна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Облако пыли из Сахары может добраться до петербуржцев
В Петербурге выяснили, о каком супергеройском автомобиле мечтают мужчины
Принц Гарри и Меган Маркл окончательно отказались от королевских привилегий
Решение главной проблемы улицы Рубинштейна нашел омбудсмен из Москвы
В Москве проголосуют за установку памятника на Лубянке
«Снежные» пункты в Петербурге утилизировали 1 млн кубометров снега
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по ...
Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group