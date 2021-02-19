В Петербурге выяснили, о каком супергеройском автомобиле мечтают мужчины

Самым желанным оказался автомобиль Тони Старка - Audi R8. Фото: кадр из фильма "Железный человек"

Самым желанным оказался автомобиль Тони Старка - Audi R8. Фото: кадр из фильма "Железный человек"

В преддверии 23 февраля эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, о за рулем какого супергеройского автомобиля мечтают оказаться российские мужчины.

Результаты показали, что большинство мужчин хотели бы прокатиться на автомобиле Audi R8 как у Тони Старка (Железного человека), за этот вариант проголосовали 12% опрошенных мужчин.

Вторым оказался Ford Mustang Shelby GT500 из фильма «Угнать за 60 секунд», который набрал 10% голосов. Третье место досталось Chevrolet Camaro из «Трансформеров», который хотят 9% опрошенных.

При этом важнее всего для мужчин оказалась безопасность автомобиля мечты.

В Петербурге самым желанным оказался Audi R8. Второе место делят Ford Mustang Shelby GT500 и Tesla Model S из фильма« Kingsman: Секретная служба». А на третьем месте оказались Lamborghini Gallardo как у Капитана Америка и Lexus LFA из фильма «Девять жизней».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские компании оставляют петербуржцев на 23-е февраля без корпоративов и подарков.