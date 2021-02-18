Петербургские компании оставляют петербуржцев на 23-е февраля без корпоративов и подарков

Петербургские компании оставляют петербуржцев на 23-е февраля без корпоративов и подарков
Далеко не все петербургские компании поздравят сотрудников с Днем защитника отечества. Фото: Pixabay

Петербургские компании в этом году отказываются от корпоративов ко Дню защитника Отечества. Некоторые работодатели планируют оставить сотрудников без подарков и премий.

Длинные выходные в честь Дня защитника Отечества на подходе. В пятницу и субботу работодатели будут поздравлять сотрудников. Корпоративы при этом проведут не все. Коронавирус в этом году увеличил число компаний, которые не будут устраивать праздник для своих работников, до 60%. По данным исследовательского центра SuperJob, этот показатель выше, чем в целом по стране. В этом году он составил 53%. В прошлом году без корпоративов на этот праздник обходилось 44% работодателей страны.

Больше, чем в 2020-м году компаний оставят сотрудников и без подарков – 43% (в прошлом году петербуржцам к 23-му февраля ничего не дарили 41% компаний).

Некоторые компании компенсируют отсутствие подарков и корпоративов премиями. Премировать сотрудников к 23-му февраля готовы 14% работодателей. К слову, в прошлом году премии выдавали только 10% компаний.

При этом малый бизнес как оказалось, куда охотнее раздает премии крупных компаний. Особенно щедры оказались организации сферы IT и телекоммуникаций. А вот в сферах производства, строительства и логистики персонал чаще радуют подарками.

Отметим, что россиян ждут длинные, трехдневные выходные. В этом году было принято решение перенести рабочий день с понедельника, 22 февраля, на субботу, 20 февраля. Таким образом, выходные продлятся с 21 по 23 февраля. Выйдут на работу россияне только в среду, 24 февраля.

Как писала Gazeta.SPb, ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал, на какие подарки рассчитывают петербуржцы 23-го февраля. Самыми популярными вариантами остаются деньги.

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