В Роскачестве назвали причину возгорания смартфонов

Перед приобретением зарядки для смартфона нужно изучить ее технические характеристики. Фото: unsplash

Перед приобретением зарядки для смартфона нужно изучить ее технические характеристики. Фото: unsplash

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить возгорание смартфона.

Эксперт заявил в интервью радио Sputnik, что не все зарядные устройства подходят к любому гаджету. Если допустить ошибку при выборе зарядки, можно испортить смартфон, а то и вовсе столкнуться с его возгоранием.

По словам Кузьменко, перед приобретением зарядки нужно изучить ее технические характеристики. Обычный блок питания имеет пять вольт и полтора ампера. Но есть более быстрые зарядки. Если смартфон не поддерживает повышенную мощность, то они не соответствуют друг другу. Это относится и к переносным зарядным устройствам.

Специалист предупредил, что если не изучить характеристики адаптера питания и устройства и начать их совмещать, это может привести к поломке или возгоранию смартфона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роскачестве назвали признаки управления смартфонов без ведома владельцев.