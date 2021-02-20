Под завалами Норильской обогатительной фабрики нашли погибшего человека

Под завалами Норильской обогатительной фабрики нашли погибшего человека
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике нашли тело мертвого человека.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. При этом СК сообщает, что один из попавших под завалы был найден мертвым.

Напомним, на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Сообщалось, что самостоятельно смогли спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай лавина сошла на трассу. Под завалами снега могут находиться люди. По предварительной информации, на месте происшествия могли находиться четыре человека.

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Под завалами Норильской обогатительной фабрики нашли погибшего человека
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