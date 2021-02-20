Мужчину, который выбросил сына с балкона, арестовали

Мужчину, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, арестовали.

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Инцидент произошел в среду, 17 февраля.

По предварительной информации, пятилетний ребенок в Торжке попал в больницу с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Мальчик упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома.

Возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего. По версии следствия, отец ребенка находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также будет поднят вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.

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